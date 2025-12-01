Até o final do mês de dezembro, o Programa Municipal de IST/HIV e Hepatites Virais, da Secretaria de Promoção da Saúde, realiza a 22ª edição da Campanha “Fique Sabendo”, com a intensificação da oferta de testes rápidos para HIV e sífilis no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.

A campanha, promovida em todo o Estado de São Paulo há 18 anos, tem como objetivo ampliar o acesso à testagem e ao diagnóstico precoce, incentivar o início imediato do tratamento e divulgar estratégias de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). “Em Jundiaí, a edição de 2025 busca fortalecer o vínculo com populações-chave e prioritárias no enfrentamento da epidemia dessas doenças, levando informação e testagem para diferentes territórios do município”, afirma a gerente do CTA, Grace do Prado Dan.

O CTA fica na rua Palmira Cervi Bárbaro, 91 (Vila Hortolândia) e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A coleta pode ser feita até 15h30, sem necessidade de agendamento. A testagem é rápida e sigilosa, e os resultados ficam prontos em até 30 minutos. Mais informações pelo telefone (11) 4527-3770. Os demais equipamentos de saúde oferecem os testes de acordo com cada horário de funcionamento.