01 de dezembro de 2025
REDE ELÉTRICA

Cuidados são necessários na hora de instalar a decoração natalina

Por Redação | CPFL Piratininga
Divulgação / CPFL Energia
A escolha segura de equipamentos certificados evita acidentes e economiza energia
Com a chegada da temporada de festas, a CPFL Piratininga reforça a importância de adotar práticas seguras na instalação de luzes e enfeites. Os adornos típicos desta época, quando utilizados de maneira incorreta, podem representar riscos à segurança das pessoas e ao sistema elétrico.

A distribuidora orienta que todos os itens utilizados sejam certificados pelo Inmetro e instalados conforme as orientações do fabricante. Também recomenda atenção à potência dos conjuntos luminosos para evitar sobrecarga e desperdício de energia. As lâmpadas LED seguem como opção mais segura, econômica e durável.

Outra dica é estar atento a fiação interna dos imóveis. “Antes de decorar, é fundamental revisar a instalação elétrica com um profissional habilitado e verificar o estado dos enfeites utilizados em anos anteriores”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

“Cabos danificados, os populares adaptadores ou benjamins e tomadas mal dimensionadas aumentam muito o risco de incêndio, especialmente quando combinadas com materiais que aquecem com facilidade. Árvores de Natal também exigem atenção. O ideal é optar por modelos indicados com a etiqueta Resistente ao Fogo”, orienta Campos.

A CPFL Piratininga orienta também que os equipamentos estejam desligados durante a instalação, para garantir um manuseio seguro. Em áreas externas, a recomendação é redobrar a atenção, já que as instalações estão suscetíveis a chuva, vento e calor, que podem alterar a fixação e a integridade dos enfeites. Também é essencial posicionar as decorações longe da rede elétrica e evitar que crianças tenham acesso a itens conectados à energia.

Para garantir segurança e evitar desperdício de energia, a recomendação é desligar os enfeites ao sair de casa ou antes de dormir. A companhia também reforça a importância de não recorrer a ligações clandestinas, prática que compromete o funcionamento adequado do sistema e coloca vidas em risco. “Na dúvida, não se arrisque. O ideal é sempre consultar um eletricista”, reforça o gerente.

