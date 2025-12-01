Com a chegada da temporada de festas, a CPFL Piratininga reforça a importância de adotar práticas seguras na instalação de luzes e enfeites. Os adornos típicos desta época, quando utilizados de maneira incorreta, podem representar riscos à segurança das pessoas e ao sistema elétrico.

A distribuidora orienta que todos os itens utilizados sejam certificados pelo Inmetro e instalados conforme as orientações do fabricante. Também recomenda atenção à potência dos conjuntos luminosos para evitar sobrecarga e desperdício de energia. As lâmpadas LED seguem como opção mais segura, econômica e durável.

Outra dica é estar atento a fiação interna dos imóveis. “Antes de decorar, é fundamental revisar a instalação elétrica com um profissional habilitado e verificar o estado dos enfeites utilizados em anos anteriores”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.