01 de dezembro de 2025
MORTE NO LOCAL

Condutor de moto sem CNH morre em acidente em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A vítima morreu logo após a chegada da PM e da ambulância
A vítima morreu logo após a chegada da PM e da ambulância

Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) morreu em um acidente de moto no final da noite de sábado (29), no Distrito Industrial, em Jundiaí. A moto era emprestada por um amigo.

A Polícia Militar e o serviço de ambulância foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, ainda viva, em parada cardíaca. Logo em seguida, ele morreu.

Durante a averiguação, foi descoberto que ele não possuía CNH e que a moto não lhe pertencia. O proprietário do veículo foi acionado e confirmou ter emprestado a moto ao amigo.

O proprietário foi levado à delegacia, onde foi autuado com base nas leis de trânsito - entregar um veículo a uma pessoa não habilitada é uma infração de trânsito gravíssima, sujeita a multa, pontos na CNH do proprietário e até mesmo crime de acordo com o Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além das multas administrativas e administrativas, a atitude pode levar à detenção de seis meses a um ano, conforme o art. 310 do CTB.

O corpo foi levado para o Instituto Méfico Legal (IML) para exames e posterior liberação para sepultamento.

