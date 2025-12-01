Um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) morreu em um acidente de moto no final da noite de sábado (29), no Distrito Industrial, em Jundiaí. A moto era emprestada por um amigo.
A Polícia Militar e o serviço de ambulância foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, ainda viva, em parada cardíaca. Logo em seguida, ele morreu.
Durante a averiguação, foi descoberto que ele não possuía CNH e que a moto não lhe pertencia. O proprietário do veículo foi acionado e confirmou ter emprestado a moto ao amigo.
O proprietário foi levado à delegacia, onde foi autuado com base nas leis de trânsito - entregar um veículo a uma pessoa não habilitada é uma infração de trânsito gravíssima, sujeita a multa, pontos na CNH do proprietário e até mesmo crime de acordo com o Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além das multas administrativas e administrativas, a atitude pode levar à detenção de seis meses a um ano, conforme o art. 310 do CTB.
O corpo foi levado para o Instituto Méfico Legal (IML) para exames e posterior liberação para sepultamento.