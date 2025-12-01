A magia do Natal vai tomar conta do Centro a partir desta segunda-feira (1º), quando Jundiaí realiza a abertura oficial do Natal Luz 2025. A programação, organizada pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sincomercio e a Catedral Nossa Senhora do Desterro, reúne atrações culturais, ações de zeladoria, decoração especial e iniciativas de valorização do comércio local ao longo de todo o mês de dezembro.
O prefeito Gustavo Martinelli destaca o impacto positivo das ações conjuntas para fortalecer a vivência no Centro. “O Natal Luz transforma Jundiaí em um grande palco de convivência, cultura e afeto. É um esforço coletivo para receber bem quem vive aqui e quem visita nossa cidade, fortalecendo o comércio, valorizando nossos artistas e estimulando o uso dos espaços públicos.”
Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, o trabalho integrado reflete o compromisso da cidade com eventos de qualidade. “A programação foi pensada para envolver toda a comunidade, com música, arte, memória e tradição, ocupando o Centro com beleza e presença cultural.”
Confira a programação da abertura do Natal Luz 2025:
18h30 – Cerimônia de abertura (Coral Municipal Infantil)
19h20–19h26 – Projeção na Igreja
19h30–20h05 – Musical de Natal da Associação Comercial
20h10–20h16 – Projeção na Igreja
20h15–21h00 – Corais nas Janelas do Museu
21h00–21h06 – Projeção na Igreja
Além das atrações artísticas e culturais, a abertura contará também com a presença da Corte da Uva e da Miss Pérola Negra, que participam da cerimônia oficial e interagem com o público durante o evento.
Outras atrações que iniciam no dia 1º são a Exposição de Presépios 2025 e a 4ª Exposição de Papais Noéis 2025, ambas no Museu Solar do Barão.
A programação completa do Natal Luz pode ser consultada no site oficial: jundiai.sp.gov.br/natalluz/programacao-completa.