A final do concurso “Chef em Ação”, realizada neste sábado (29) no Bom Prato M’Boi Mirim, definiu três opções de cardápios que serão servidos nas unidades durante a comemoração dos 25 anos do programa, no dia 12 de dezembro.

Ao longo de novembro, 29 chefs da rede de restaurantes participaram das três criteriosas etapas do concurso. Na final, cinco profissionais prepararam seus cardápios à mesa julgadora composta por convidados especiais, que avaliou os pratos em diversos critérios técnicos.



A vencedora foi Josicleide Gonçalves; em segundo lugar, João Batista; já Ismael Cespedes ficou em terceiro lugar. Os três foram premiados com certificados e medalhas gravadas com suas respectivas colocações.