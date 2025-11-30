A final do concurso “Chef em Ação”, realizada neste sábado (29) no Bom Prato M’Boi Mirim, definiu três opções de cardápios que serão servidos nas unidades durante a comemoração dos 25 anos do programa, no dia 12 de dezembro.
Ao longo de novembro, 29 chefs da rede de restaurantes participaram das três criteriosas etapas do concurso. Na final, cinco profissionais prepararam seus cardápios à mesa julgadora composta por convidados especiais, que avaliou os pratos em diversos critérios técnicos.
A vencedora foi Josicleide Gonçalves; em segundo lugar, João Batista; já Ismael Cespedes ficou em terceiro lugar. Os três foram premiados com certificados e medalhas gravadas com suas respectivas colocações.
Para a primeira colocada, Josicleide, a vitória tem um significado especial. “Atuar como cozinheira no Bom Prato enche meu coração de amor. Ter vencido o concurso significa que meu carinho e dedicação vão alcançar centenas de outras pessoas no estado”, ressaltou a chef, que atua no Bom Prato Campinas desde sua inauguração, há 17 anos. O cardápio dela contou com costelinha de porco com barbecue de goiabada, batata assada com creme de queijo e bacon e salada de rúcula, alface americana, tomate, cebola roxa e palmito.
Compondo a mesa de jurados, Marcos Nogueira, jornalista que assina a coluna “Cozinha Bruta”, na Folha de S.Paulo, ficou surpreso com a dedicação e a qualidade exibidas durante a final. “Eu sempre ouvi falar sobre o programa, mas nunca tinha parado, de fato, para comer. O que eu vi e experimentei foi surpreendente. O cardápio vencedor estava fenomenal”, concluiu.
Todas as unidades do programa vão ter a opção de selecionar um dos três deliciosos para serem servidos na comemoração de 25 anos, em 12 de dezembro.
O concurso “Chef em Ação”, além de escolher os três cardápios vencedores, busca valorizar o trabalho dos cozinheiros do Bom Prato, incentivar a inovação nas preparações e aprimorar continuamente a qualidade do programa.