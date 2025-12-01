A magia do Natal vai tomar conta do Centro a partir desta segunda-feira (1º), quando Jundiaí realiza a abertura oficial do Natal Luz 2025. A programação, organizada pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sincomercio e a Catedral Nossa Senhora do Desterro, reúne atrações culturais, ações de zeladoria, decoração especial e iniciativas de valorização do comércio local ao longo de todo o mês de dezembro.

O prefeito Gustavo Martinelli destaca o impacto positivo das ações conjuntas para fortalecer a vivência no Centro. “O Natal Luz transforma Jundiaí em um grande palco de convivência, cultura e afeto. É um esforço coletivo para receber bem quem vive aqui e quem visita nossa cidade, fortalecendo o comércio, valorizando nossos artistas e estimulando o uso dos espaços públicos.”

Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, o trabalho integrado reflete o compromisso da cidade com eventos de qualidade. “A programação foi pensada para envolver toda a comunidade, com música, arte, memória e tradição, ocupando o Centro com beleza e presença cultural.”

Confira a programação da abertura