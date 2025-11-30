Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, após tentarem fugir de uma viatura da Guarda Municipal em patrulhamento. Com eles, foram apreendidas 250 porções de maconha, crack e cocaína.

Sob a supervisão do subinspetor Cristiano, os guardas municipais Júlio, Williams e Gonçalo estavam em uma área conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir correndo, mas não conseguiu ir muito longe. Os guardas logo os alcançaram e realizaram a detenção.