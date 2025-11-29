A primeira edição do programa itinerante “Prefeitura na Área” fez sucesso na Região Sul de Jundiaí. Foram oferecidos mais de 40 serviços gratuitos, facilitando o acesso da população e aproximando a Prefeitura das comunidades durante seis horas. O evento ocorreu no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins.

Centenas de munícipes tiveram acesso a atendimentos de cidadania, saúde, emprego, regularização fundiária, bem-estar e lazer. Entre os serviços disponíveis, houve o agendamento para a emissão de documentos, orientações tributárias, parcelamento de débitos de contas de luz e a atualização e inscrição no Cadastro Único, além da obtenção de informações sobre programas de moradia, feitura de unha e corte de cabelo. Na área da saúde, a população pôde atualizar suas vacinas, aferir pressão arterial e glicemia e ouvir dicas de prevenção e realização de exames.

O mutirão de emprego e renda ofereceu intermediação de mais de 1.800 vagas, orientações para MEIs, apoio ao empreendedor, microcrédito e divulgação de cursos gratuitos do programa Desenvolve+. Estandes de todas as secretarias e demais órgãos públicos (DAE, Cijun, Procon etc) estavam à disposição dos cidadãos.