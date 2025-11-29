A primeira edição do programa itinerante “Prefeitura na Área” fez sucesso na Região Sul de Jundiaí. Foram oferecidos mais de 40 serviços gratuitos, facilitando o acesso da população e aproximando a Prefeitura das comunidades durante seis horas. O evento ocorreu no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins.
Centenas de munícipes tiveram acesso a atendimentos de cidadania, saúde, emprego, regularização fundiária, bem-estar e lazer. Entre os serviços disponíveis, houve o agendamento para a emissão de documentos, orientações tributárias, parcelamento de débitos de contas de luz e a atualização e inscrição no Cadastro Único, além da obtenção de informações sobre programas de moradia, feitura de unha e corte de cabelo. Na área da saúde, a população pôde atualizar suas vacinas, aferir pressão arterial e glicemia e ouvir dicas de prevenção e realização de exames.
O mutirão de emprego e renda ofereceu intermediação de mais de 1.800 vagas, orientações para MEIs, apoio ao empreendedor, microcrédito e divulgação de cursos gratuitos do programa Desenvolve+. Estandes de todas as secretarias e demais órgãos públicos (DAE, Cijun, Procon etc) estavam à disposição dos cidadãos.
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, esteve no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Ellen Camila Martinelli (presidente do Fundo Social de Solidariedade), e de diversos secretários municipais. “Esta primeira edição do ‘Prefeitura na Área’ foi um sucesso. É um projeto inserido no nosso Plano de Governo, que marca a descentralização da prestação dos serviços, que ficaram mais próximos dos munícipes, mais desburocratizados e ágeis”, disse. “A próxima edição do programa será num bairro do Vetor Oeste, uma das regiões de Jundiaí que mais cresce”, emendou o prefeito. A data deste evento ainda não foi definida.
Roseli Aparecida dos Santos, residente no Jardim Martins, fez unha, sobrancelha e cabelo. Se preparou para uma festa à noite no bairro Terra Nova. “Esta iniciativa é maravilhosa. Tem de tudo para a população. Aproveitei para fazer o agendamento para renovar meu RG”.
Saúde
Segundo a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), no evento deste sábado foram aplicadas 57 doses de vacina e realizadas 35 aferições de glicemia capilar e 40 de pressão arterial.
Equipes do Fundo Social de Solidariedade (Funss) estiveram no local com serviços gratuitos de corte de cabelo, manicure, escova, design de sobrancelha e maquiagem. Também foram divulgadas oportunidades de capacitação profissional na área da beleza. O Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) marcou presença no evento com microchipagem gratuita, adoção responsável, castração e orientações sobre posse consciente.
A programação do Prefeitura na Área também incluiu atividades esportivas, culturais e recreativas, como brinquedos infláveis, oficinas, apresentações e participação de mascotes, garantindo diversão para crianças e suas famílias.
