A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo +Negócios, em parceria com o Sebrae Jundiaí, realiza no próximo dia 11 de dezembro uma edição especial do “Conecta Networking – A Grande Rodada”, no Parque da Uva, com uma programação extensa voltada ao fortalecimento do ecossistema empreendedor.
O evento busca aproximar empresas, estimular novos negócios e ampliar a conexão entre diferentes segmentos econômicos, criando um ambiente propício para parcerias estratégicas, oportunidades comerciais e troca de experiências relevantes.
A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, destaca o impacto da iniciativa para o desenvolvimento do município. “O Conecta Networking é uma porta aberta para que empreendedores se encontrem, compartilhem conhecimento e ampliem sua visão de mercado. É um evento que fortalece a economia local e cria oportunidades reais de crescimento para quem está pronto para se conectar.”
Programação
Manhã – Encontro de Negócios e Networking
A programação começa com um grande Encontro de Negócios, reunindo empreendedores de diferentes setores para troca de contatos, rodadas rápidas de apresentação e geração direta de novas oportunidades comerciais. A proposta é estimular conexões assertivas, ampliar a visibilidade das empresas participantes e fomentar parcerias estratégicas.
Tarde – Projeto Soma + Palestra de Compras Públicas
Durante a tarde, o destaque é o Projeto Soma, iniciativa do Sebrae voltada ao credenciamento de empresas de consultoria e treinamento (PJs) para prestação de serviços técnicos especializados em projetos estratégicos. Com o slogan “somando experiências e fazendo negócios junto com o Sebrae”, o programa abre portas para profissionais que desejam atuar junto à instituição em demandas de grande relevância empresarial.
Além disso, a programação inclui a palestra Compras Públicas, que apresentará como vender para órgãos governamentais, detalhando processos, oportunidades e caminhos para que empresas locais ampliem sua atuação no mercado institucional.
O gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, Fábio Augusto, ressalta a importância da parceria no evento. “Esta edição do Conecta Networking fortalece a união entre poder público, Sebrae e empreendedores. É uma oportunidade única para capacitação, geração de negócios e acesso a informações estratégicas que podem transformar a jornada de muitas empresas”. FAÇA SUA INSCRIÇÃO