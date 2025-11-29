A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo +Negócios, em parceria com o Sebrae Jundiaí, realiza no próximo dia 11 de dezembro uma edição especial do “Conecta Networking – A Grande Rodada”, no Parque da Uva, com uma programação extensa voltada ao fortalecimento do ecossistema empreendedor.

O evento busca aproximar empresas, estimular novos negócios e ampliar a conexão entre diferentes segmentos econômicos, criando um ambiente propício para parcerias estratégicas, oportunidades comerciais e troca de experiências relevantes.

A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, destaca o impacto da iniciativa para o desenvolvimento do município. “O Conecta Networking é uma porta aberta para que empreendedores se encontrem, compartilhem conhecimento e ampliem sua visão de mercado. É um evento que fortalece a economia local e cria oportunidades reais de crescimento para quem está pronto para se conectar.”

Programação