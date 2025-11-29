Estudo da Fundação Seade mostra que 55% da população no estado de São Paulo afirma praticar exercícios em 2025, 16 pontos percentuais acima do registrado em 2019 (39%). A pesquisa ouviu moradores de todas as regiões do estado por meio de entrevistas remotas realizadas em setembro de 2025.

“Os dados revelam que o hábito de se exercitar está consolidado entre boa parte da população, mas ainda há desafios em segmentos com menor renda e escolaridade, especialmente entre os mais jovens”, destaca o estudo da Fundação Seade.

A adesão é maior entre homens (61%) do que entre mulheres (52%), e cresce conforme aumentam a escolaridade e a renda familiar. Já entre os jovens de até 29 anos, houve queda de oito pontos percentuais na prática de atividades físicas, entre 2024 e 2025 (61% para 53%), o maior recuo entre os grupos etários. A redução pode estar associada ao arrefecimento de comportamentos saudáveis estimulados no período pós-pandemia, acrescido pela retomada das atividades presenciais de estudo e trabalho.

Pessoas 60+ lideram avanço