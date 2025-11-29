A Secretaria de Promoção da Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/HIV e Hepatites Virais e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), realiza a 10ª edição do evento “Solidariedade em movimento: Jundiaí na luta contra a Aids”. Serão diversas ações lúdicas, educativas e informativas com foco na conscientização.

Neste domingo (30), das 9h às 11h, haverá uma oficina de pipa no Parque da Cidade, envolvendo participantes de todas as idades. Intitulada “Entre o fio e o vento”, a atividade também terá distribuição de laços vermelhos, disponibilização de autotestes e orientações sobre IST/HIV e hepatites virais.

Ao longo de todo o mês de dezembro, sempre das 16h às 19h, os terminais de ônibus também receberão ações educativas, com distribuição de autotestes de HIV e orientações sobre a prevenção das ISTs e hepatites virais. A programação começa na segunda-feira (1º), no Terminal Eloy Chaves, e segue nos dias 8 (Terminal Rami), 15 (Terminal Colônia) e 22 (Terminal Central). Na terça-feira (2), haverá ainda, para gestores e profissionais de saúde, a palestra “Desafios atuais da epidemia de HIV” e a exibição do documentário “Histórias vividas: uma história de luta contra HIV/Aids”, que narra a trajetória da resposta local à epidemia em Jundiaí. O evento será na Escola de Gestão Pública, das 13h às 17h.