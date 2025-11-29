Uma força-tarefa formada conjuntamente pelo 11º e 49º Batalhões da Polícia Militar capturou 27 foragidos da Justiça em Jundiaí e outras sete cidades da região, em 10 dias de operação – até sexta-feira (28). A ação, que se estenderá até o final de dezembro, tem como objetivo reduzir os índices de criminalidade neste período de fim de ano, quando há grande circulação de dinheiro, especialmente no comércio, com destaque para o pagamento das duas parcelas do 13º salário aos trabalhadores consumidores.

Entre os capturados, nem todos são criminosos. Além de traficantes, ladrões, estelionatários e outros malfeitores condenados, ou mesmo aqueles que estão à espera de julgamento ou com mandados de prisão preventiva ou provisória em aberto, também foram capturados pais devedores de pensão alimentícia - embora não seja considerado crime, os mandados nesses casos também são cumpridos pela força-tarefa.

De acordo com o major PM Martinelli, “a força-tarefa tem como objetivo a redução dos índices criminais, pois sabemos que muitos dos procurados continuam cometendo delitos. Focamos nossos esforços em capturá-los”, afirmou. “Realizamos o levantamento de foragidos da Justiça e, um a um, fomos atrás para que cumpram suas penas e parem de cometer crimes, trazendo mais tranquilidade para a sociedade."