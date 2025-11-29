A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deu mais um passo importante na agenda ambiental conjunta na reunião de abertura das discussões para a criação do Consórcio Intermunicipal de Licenciamento Ambiental. O encontro marcou o início da construção de um modelo regional para fortalecer o licenciamento, ampliar a integração entre os sete municípios e aproximar o processo das realidades locais.

Participaram representantes das prefeituras da RMJ, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), reforçando o alinhamento entre os níveis municipal e estadual para uma gestão ambiental mais eficiente. A iniciativa dá sequência às tratativas iniciadas em outubro, quando Jundiaí avançou nas discussões com a CETESB sobre a municipalização do licenciamento ambiental, agora sob perspectiva regional.

Durante a reunião, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, ressaltou que o consórcio é um caminho natural para consolidar um processo discutido há anos entre os municípios. “Começamos a levantar informações e definimos um caminho: conversar com o Estado, entender as experiências e estruturar um modelo consorciado para tirar o projeto do papel. Percebemos claramente a relevância dos sete municípios juntos. Em eventos nacionais e internacionais, a RMJ é vista como território estratégico”.