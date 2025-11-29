Os moradores de Jundiaí têm até domingo (30) para se inscrever nos cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês e Italiano oferecidos pelo Centro de Línguas Antônio Houaiss, da Secretaria Municipal de Educação (SME). As inscrições podem ser feitos no site oficial da Prefeitura de Jundiaí.

Podem se inscrever interessados maiores de 14 anos (idade a completar até a data do encerramento do período de inscrições), residentes no Município e que tenham concluído o Ensino Fundamental ou estejam cursando o 9º ano, e que possuam dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital.

Com duração de quatro semestres, os cursos são oferecidos nos períodos da manhã, tarde e noite, com opções presenciais e on-line. As aulas presenciais têm 90 minutos; as on-line, 60 minutos, sempre duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, ou às terças e quintas-feiras, conforme a turma escolhida.