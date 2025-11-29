Os moradores de Jundiaí têm até domingo (30) para se inscrever nos cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês e Italiano oferecidos pelo Centro de Línguas Antônio Houaiss, da Secretaria Municipal de Educação (SME). As inscrições podem ser feitos no site oficial da Prefeitura de Jundiaí.
Podem se inscrever interessados maiores de 14 anos (idade a completar até a data do encerramento do período de inscrições), residentes no Município e que tenham concluído o Ensino Fundamental ou estejam cursando o 9º ano, e que possuam dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital.
Com duração de quatro semestres, os cursos são oferecidos nos períodos da manhã, tarde e noite, com opções presenciais e on-line. As aulas presenciais têm 90 minutos; as on-line, 60 minutos, sempre duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, ou às terças e quintas-feiras, conforme a turma escolhida.
Para os cursos de Inglês e Francês, serão disponibilizadas turmas nos períodos da manhã, tarde e noite; já as de Italiano e Espanhol serão nos períodos matutino e noturno. As turmas de cada período são organizadas pela unidade escolar, podendo ser nos seguintes horários, conforme o período: matutino, entre 7h30 e 12h30; vespertino, entre 16h e 17h30; e noturno, entre 17h50 e 21h.
As vagas das turmas serão distribuídas da seguinte forma: 65% serão destinadas aos candidatos que optarem pela categoria sorteio; 5% para pessoas com deficiência, comprovada por laudo médico na efetivação da matrícula); 20% aos candidatos pela classificação por renda, cujas vagas são destinadas aos inscritos com renda mensal inferior a 3 salários mínimos (R$ 4.554,00); e 10% aos servidores ativos da SME.
Estudantes que já estejam matriculados atualmente no Centro de Línguas não poderão se inscrever em algum outro curso oferecido pela unidade escolar. Estudantes dos cursos com algum tipo de desistência devem aguardar período de dois anos. Já para os que tiverem concluído algum curso e queiram se inscrever em outro, o intervalo é de seis meses.
Os cursos são gratuitos, sendo da responsabilidade do estudante contemplado arcar com a aquisição do material didático original solicitado pela unidade escolar.
O Centro de Línguas fica na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos.