29 de novembro de 2025
FICOU NERVOSO

Criminoso é preso após perseguição em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os policiais conseguiram prendê-lo na avenida São Camilo
Os policiais conseguiram prendê-lo na avenida São Camilo

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na tarde desta sexta-feira (28), após uma perseguição no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Giustiniano Borin quando perceberam o nervosismo de um homem conduzindo um veículo Gol. Ao avistar a viatura, o motorista começou a acelerar e olhar constantemente pelo retrovisor, o que motivou a decisão de abordá-lo.

Na primeira tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, dando início a uma perseguição que se estendeu até a avenida São Camilo, no bairro São Camilo, onde ele foi finalmente interceptado.

Durante a consulta aos seus dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por tráfico de drogas. O criminoso foi então conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado foi cumprido.

