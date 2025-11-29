Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na tarde desta sexta-feira (28), após uma perseguição no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Giustiniano Borin quando perceberam o nervosismo de um homem conduzindo um veículo Gol. Ao avistar a viatura, o motorista começou a acelerar e olhar constantemente pelo retrovisor, o que motivou a decisão de abordá-lo.

Na primeira tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, dando início a uma perseguição que se estendeu até a avenida São Camilo, no bairro São Camilo, onde ele foi finalmente interceptado.