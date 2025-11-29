29 de novembro de 2025
Marido descobre traição, agride a esposa e acaba preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs o levaram para o Plantão, onde ele ficou preso em flagrante
Os GMs o levaram para o Plantão, onde ele ficou preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Jundiaí, nesta sexta-feira (28), após agredir a esposa com um caderno, no qual encontrou anotações dela sobre um suposto relacionamento extraconjugal. A prisão foi realizada por guardas municipais da equipe de Operações com Cães.

Supervisionados pelo subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, Williams e Patriota se deslocaram até o local. Ao entrarem em contato com a vítima, ela relatou que o marido havia arremessado um caderno em sua testa, causando um ferimento.

Quando abordado, o suspeito alegou que agrediu a esposa por estar nervoso, pois havia descoberto que estava sendo traído ao encontrar as anotações no caderno, sobre um relacionamento em andamento com outro homem.

Ambos foram levados à delegacia, onde o marido foi preso em flagrante por violência doméstica.

