O prejuízo da família roubada e aterrorizada por três assaltantes que invadiram a chácara onde moram, no bairro Torres de São José, em Jundiaí, no final da noite de quinta-feira (27), foi de aproximadamente R$ 30 mil. Esse valor inclui os R$ 20 mil roubados via PIX, além de pelo menos R$ 10 mil em joias e outros bens. Parte desses bens foi recuperada por guardas municipais na tarde desta sexta-feira (28), com a prisão de um suspeito, em ação conjunta com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O carro da família, que também havia sido levado pelos criminosos, já havia sido recuperado pela Guarda Municipal. Dois bandidos ainda estão sendo procurados.

A prisão do suspeito nesta sexta-feira ocorreu em flagrante, evidenciada pelo curto intervalo entre o crime e a detenção — os assaltantes permaneceram na casa das vítimas por cerca de duas horas e saíram já na madrugada de sexta-feira.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, os esforços agora estão concentrados na identificação e prisão dos demais criminosos.