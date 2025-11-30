A fila da aposentadoria no Brasil alcançou o maior volume já registrado e tem afetado diretamente moradores de Jundiaí que aguardam decisão do INSS. O país soma quase 3 milhões de pedidos pendentes de análise, entre aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade, e registrou um aumento de 23% nas solicitações desde janeiro. Para tentar reduzir o represamento, o Instituto criou um comitê estratégico voltado à gestão desses processos.

O Jornal de Jundiaí solicitou ao INSS dados específicos sobre a fila de pedidos em Jundiaí, mas a assessoria informou que não há números municipais disponíveis. Enquanto a fila cresce, segurados de Jundiaí seguem à espera de uma definição. Segundo o presidente da Associação dos Aposentados de Jundiaí, Paulo Santos Mendonça, a espera pode gerar apreensão aos que dependem do benefício.

“A espera pela análise pode gerar ansiedade para alguns segurados, especialmente àqueles que dependem exclusivamente deste benefício. Por isso, a Associação atua orientando e acompanhando o processo para que tudo esteja correto, reduzindo retrabalhos e agilizando o que está ao nosso alcance. Sabemos que o INSS vem trabalhando constantemente para melhorar os prazos e modernizar procedimentos, o que também beneficia nossos associados”, avalia.