30 de novembro de 2025
APOSENTADORIA

Fila atinge recorde e Associação de Aposentados aponta efeitos

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Paulo Santos Mendonça (à direita) reconhece a apreensão pela espera, mas reforça papel de orientação
Paulo Santos Mendonça (à direita) reconhece a apreensão pela espera, mas reforça papel de orientação

A fila da aposentadoria no Brasil alcançou o maior volume já registrado e tem afetado diretamente moradores de Jundiaí que aguardam decisão do INSS. O país soma quase 3 milhões de pedidos pendentes de análise, entre aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade, e registrou um aumento de 23% nas solicitações desde janeiro. Para tentar reduzir o represamento, o Instituto criou um comitê estratégico voltado à gestão desses processos.

O Jornal de Jundiaí solicitou ao INSS dados específicos sobre a fila de pedidos em Jundiaí, mas a assessoria informou que não há números municipais disponíveis. Enquanto a fila cresce, segurados de Jundiaí seguem à espera de uma definição. Segundo o presidente da Associação dos Aposentados de Jundiaí, Paulo Santos Mendonça, a espera pode gerar apreensão aos que dependem do benefício.

“A espera pela análise pode gerar ansiedade para alguns segurados, especialmente àqueles que dependem exclusivamente deste benefício. Por isso, a Associação atua orientando e acompanhando o processo para que tudo esteja correto, reduzindo retrabalhos e agilizando o que está ao nosso alcance. Sabemos que o INSS vem trabalhando constantemente para melhorar os prazos e modernizar procedimentos, o que também beneficia nossos associados”, avalia.

Segundo ele, os critérios para garantir a concessão variam conforme o tipo de aposentadoria. “Em geral, envolvem idade mínima, tempo de contribuição e carência. Cada caso é avaliado individualmente pelo INSS”, explica.

Orientação

Em Jundiaí, a Associação dos Aposentados auxilia no processo de orientação. “A Associação orienta sobre direitos previdenciários, ajuda na preparação da documentação e encaminha os segurados para os canais oficiais. Nosso papel é oferecer informação qualificada e apoio dentro das diretrizes da Previdência Social”, conclui Paulo. 

