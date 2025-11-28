Guardas municipais de Operações com Cães detiveram na tarde desta sexta-feira (28), em Jundiaí, um homem suspeito de ter invadido uma chácara no bairro Terra Nova, na noite de ontem (27), e aterrorizado uma família com ameaças de morte durante o assalto - o roubo foi praticado por três bandidos armados e encapuzados. O suspeito está sendo apresentado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

No carro que ele dirigia no momento da abordagem da GM foram encontrados diversos bens, possivelmente da família; uma professora de 53 anos, um aposentado de 61 e uma estudante de 18 anos.

Mais informações em breve.