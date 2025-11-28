Guardas municipais de Operações com Cães detiveram na tarde desta sexta-feira (28), em Jundiaí, um homem suspeito de ter invadido uma chácara no bairro Terra Nova, na noite de ontem (27), e aterrorizado uma família com ameaças de morte durante o assalto - o roubo foi praticado por três bandidos armados e encapuzados. O suspeito está sendo apresentado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG).
No carro que ele dirigia no momento da abordagem da GM foram encontrados diversos bens, possivelmente da família; uma professora de 53 anos, um aposentado de 61 e uma estudante de 18 anos.
Mais informações em breve.
RELEMBRE O CASO
Ladrões armados e violentos invadiram uma chácara no bairro Torres de São José, em Jundiaí, no final da noite desta quinta-feira (27), e roubaram os moradores; uma professora de 53 anos, um aposentado de 61 anos e uma estudante de 18. Foram levados joias, ferramentas e outros bens, além do carro da família e R$ 20 mil, transferidos via PIX.
Os moradores foram surpreendidos por três bandidos encapuzados por volta das 22h30. Eles arrombaram a porta e renderam inicialmente a professora e o idoso. A jovem, que estava no quarto, trancou a porta para se proteger, mas os criminosos a ameaçaram de morte, caso não a abrisse. Todos foram levados para o quarto da moça, onde tiveram os celulares roubados.
Como a vítima não tinha aplicativo bancário no aparelho, os criminosos instalaram o app para realizar a transferência via PIX e roubá-la.
Após cerca de duas horas recolhendo diversos bens, os ladrões fugiram levando também o carro da família. Antes de irem embora, ameaçaram as vítimas, dizendo que voltariam para se vingar caso a polícia fosse acionada.
O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde será investigado.