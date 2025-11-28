A DAE, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, iniciou a instalação de bebedouros públicos em pontos estratégicos da cidade, ampliando o acesso da população à água potável. Os primeiros totens já estão sendo implantados na Avenida Nove de Julho, uma das principais vias da cidade.
Os equipamentos estão localizados na Avenida Nove de Julho, próximos à Praça Dr. Ênio Aparecido Lotierzo e na altura do número 1.850. A ação integra a campanha institucional da DAE, “Se tem água, tem vida. Se tem vida, tem DAE!”, que destaca a importância do uso consciente da água.
A iniciativa ganhou destaque durante o desfile de 7 de setembro, quando totens de hidratação foram disponibilizados ao longo da Avenida Prefeito Luiz Latorre, permitindo o reabastecimento de garrafas com água natural e gelada, além de oferecer bebedouros para animais de estimação.
Além dos totens já instalados, novos bebedouros serão implantados em outras regiões da cidade, ampliando a rede de hidratação pública. A ação também estimula práticas sustentáveis, ao reduzir o uso de copos plásticos e incentivar o consumo de água em garrafas reutilizáveis. Com isso, a DAE e a Prefeitura seguem levando água de qualidade para quem circula pela cidade, facilitando o cuidado com a hidratação.