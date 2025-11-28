A DAE, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, iniciou a instalação de bebedouros públicos em pontos estratégicos da cidade, ampliando o acesso da população à água potável. Os primeiros totens já estão sendo implantados na Avenida Nove de Julho, uma das principais vias da cidade.

Os equipamentos estão localizados na Avenida Nove de Julho, próximos à Praça Dr. Ênio Aparecido Lotierzo e na altura do número 1.850. A ação integra a campanha institucional da DAE, “Se tem água, tem vida. Se tem vida, tem DAE!”, que destaca a importância do uso consciente da água.