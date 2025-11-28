A Prefeitura de Jundiaí autorizou a contratação de novos agentes que reforçarão o efetivo da Guarda Municipal (GMJ). Os candidatos ao cargo já fizeram a prova objetiva e o teste de aptidão física no concurso iniciado em 2023. Os primeiros colocados serão chamados nos próximos dias para as fases seguintes do concurso – investigação social, avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, este último seguindo a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a continuidade do concurso se faz necessária para a ampliação, a curto prazo, do efetivo da GMJ. “Vamos ter mais guardas municipais garantindo a segurança da nossa população. Todos serão capacitados e equipados para que possam cumprir suas atribuições com excelência, mantendo o serviço qualificado prestado na cidade”, disse. “Tenho muito orgulho da nossa Guarda Municipal e de anunciar esta excelente notícia na semana em que a Corporação completou 76 anos de vida, e a alguns dias do 369º aniversário de Jundiaí”, emendou o prefeito.

