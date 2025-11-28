A Prefeitura de Jundiaí autorizou a contratação de novos agentes que reforçarão o efetivo da Guarda Municipal (GMJ). Os candidatos ao cargo já fizeram a prova objetiva e o teste de aptidão física no concurso iniciado em 2023. Os primeiros colocados serão chamados nos próximos dias para as fases seguintes do concurso – investigação social, avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, este último seguindo a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a continuidade do concurso se faz necessária para a ampliação, a curto prazo, do efetivo da GMJ. “Vamos ter mais guardas municipais garantindo a segurança da nossa população. Todos serão capacitados e equipados para que possam cumprir suas atribuições com excelência, mantendo o serviço qualificado prestado na cidade”, disse. “Tenho muito orgulho da nossa Guarda Municipal e de anunciar esta excelente notícia na semana em que a Corporação completou 76 anos de vida, e a alguns dias do 369º aniversário de Jundiaí”, emendou o prefeito.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, na próxima semana ocorrerá a convocação dos candidatos, por meio da Imprensa Oficial de Jundiaí. “Nossa gestão está cumprindo de forma transparente e responsável todas as etapas do processo. A contratação só está sendo possível com o remanejamento orçamentário feito com a Secretaria de Finanças, que garante o aumento do efetivo da GMJ de forma sustentável”, destacou.
O prefeito reiterou que o edital de chamamento estará disponível em breve na Imprensa Oficial do Município. “Nosso modelo de gestão valoriza o aumento do efetivo e a capacitação profissional constante, além da inteligência territorial, investimentos em tecnologia e a articulação com as demais Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a cidade”, acrescentou.