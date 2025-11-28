28 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso por racismo em Jundiaí: 'macaco' e 'pretinho'

Por Fábio Estevam | Polícia
Todos foram conduzidos à delegacia, onde o suspeito foi preso em flagrante

Um homem foi preso por racismo nesta quinta-feira (27), no Jardim Cica, em Jundiaí. Ele é suspeito de ter cometido o crime contra um homem, a quem chamou de "macaco" e "pretinho". A prisão foi realizada por guardas municipais.

A Guarda Municipal foi inicialmente acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do trabalho alheio. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que se tratava de um crime de injúria racial.

As ofensas racistas foram testemunhadas por uma mulher, que confirmou a versão apresentada pela vítima.

Todos foram conduzidos à delegacia, onde o suspeito foi preso em flagrante -  ele preferiu não prestar depoimento e permaneceu calado.

