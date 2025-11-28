A partir de segunda-feira, 1º de dezembro, o comércio de Jundiaí poderá atender em horário especial por conta do Natal. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a partir desta data as lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 18h durante os finais de semana.

O horário estendido está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e representa uma oportunidade para os lojistas impulsionarem seus negócios e para os consumidores planejarem suas compras.



Expectativa

“Esperamos que o varejo tenha um crescimento em relação ao Natal de 2024, impulsionado especialmente pelo mercado de trabalho positivo, com geração de empregos com carteira assinada que aumenta o contingente de consumidores com capacidade de fazer compras. O comércio eletrônico também desempenha um papel fundamental com o aumento nas compras via dispositivos móveis e estratégias de marketing digital”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio.