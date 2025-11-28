24 luminárias a vapor da Avenida Mário Mazzola, no bairro Terra Nova, foram substituídas por tecnologia de LED nesta semana. As melhorias atendem a uma demanda dos moradores da região e os serviços foram executados por técnicos do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

“A Avenida Mário Mazzola possui muita vegetação em ambos os lados, e havia uma demanda dos moradores para a substituição das lâmpadas a vapor por LED. Essa troca traz mais eficiência e mais segurança para todos”, explicou o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública, Carlos Bocci, as substituições vêm ocorrendo desde o início do ano como parte de um planejamento contínuo de modernização. Atualmente, quase 30% da cidade já conta com iluminação em LED.