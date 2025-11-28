A equipe de natação de Jundiaí conquistou, nesta quinta-feira (28), uma medalha inédita no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, realizado no Rio de Janeiro. O revezamento 4x100m livre masculino, categoria Infantil 2, garantiu o 3º lugar, marcando a primeira medalha de Jundiaí em provas de revezamento na competição nacional. Participaram da prova os atletas Vitor Sales, Davi Mantovani, Guilherme Moreira e Gabriel Máximo, sob comando do técnico Marcelo Francisco.

O Brasileiro Infantil de Verão reúne 820 atletas de 142 entidades e acontece entre os dias 25 e 29 de novembro. O Time Jundiaí compete com cinco nadadores: Beatriz Bersi, Vitor Sales, Davi Mantovani, Guilherme Moreira e Gabriel Máximo.

Segundo o técnico Marcelo Francisco, o resultado ganha ainda mais relevância diante da disputa com equipes tradicionais como Flamengo, Fluminense, Pinheiros e Paineiras. Ele destacou que, desde junho, o grupo traçou o objetivo de buscar a medalha no revezamento e realizou uma preparação específica para alcançar o pódio. “Jundiaí já teve alguns medalhistas em provas individuais ao longo da história, mas essa é a primeira medalha de revezamento.Essa conquista é muito significativa. Para vencer esse tipo de prova é preciso ter quatro atletas muito velozes na equipe. Desde junho, após o Brasileiro de Inverno, eu e os atletas acreditávamos que era possível conquistar essa medalha, trabalhamos duro e com muito planejamento conseguimos alcançar esse objetivo”, destacou o professor.