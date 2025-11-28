Esta é a 4ª entrega de kits desde o lançamento do programa, em agosto deste ano, com mais de 70 mães atendidas. A iniciativa faz parte das ações do Fundo Social e tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo mais acolhimento e dignidade neste momento especial da vida.

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí realizou mais uma entrega de kits do Projeto “Colo de Mãe”, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Ana. Ao todo, 15 gestantes foram presenteadas com itens essenciais para os primeiros dias após a chegada do bebê.

A presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, destacou que o “Colo de Mãe” é mais do que a entrega de um kit, é uma forma de acolher e dar esperança para um momento tão importante na vida de uma mulher. “Com esse gesto, queremos dizer que essas mães não estão sozinhas nesta jornada tão linda e ao mesmo tempo desafiadora que é a maternidade”, afirmou.

Além de oferecer cuidado e dignidade, o “Colo de Mãe” reforça a importância do acompanhamento pré-natal e também do cuidado contínuo após o nascimento do bebê, garantindo mais saúde e qualidade de vida para mães e filhos, como reforça a a gerente da UBS, Jéssica Parazzi. “Durante este período, a gestante recebe orientações, realiza os exames essenciais para identificar qualquer problema e esclarece as dúvidas. Nesse processo, nós, da unidade básica de saúde, oferecemos acolhimento, cuidado e apoio.”

À espera de Theodoro

Rayssa Vitória da Silva, grávida de seu primeiro filho, Theodoro, faz o acompanhamento gestacional na UBS Vila Ana e diz estar muito feliz em ganhar o kit. “Por ser minha primeira gestação, tudo é muito novo e assustador, mas receber esse carinho e acolhimento em forma de presente diminui a preocupação e os receios.”