O objetivo é transformar o cenário da longevidade no Estado, criando condições reais para que o público idoso continue ativo, produtivo e integrado ao mercado de trabalho. A iniciativa amplia o alcance do Portal Trampolim, que já atua na conexão entre empregadores, trabalhadores e municípios, agora com um eixo dedicado exclusivamente à população sênior.

O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (27) o Trampolim 60+, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) voltada ao fortalecimento da empregabilidade e da qualificação profissional de pessoas com mais de 60 anos.

Durante a abertura, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, destacou que o programa é uma parceria com o Fundo Social, liderado pela primeira-dama Cristiane Freitas, e segue uma diretriz do governador Tarcísio de Freitas para fortalecer a inclusão produtiva da população sênior.

“Acabamos de lançar o Trampolim 60+, um programa dedicado a qualificar, requalificar, empregar e apoiar o empreendedorismo de pessoas acima de 60 anos. O sucesso dessa iniciativa depende do comprometimento do setor produtivo, das prefeituras e das entidades parceiras”, afirmou.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), o Brasil passou de 22,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2012 para 35,2 milhões em 2024, representando um crescimento de 55,4% em apenas 12 anos. Em São Paulo, o público soma 8,1 milhões de pessoas, representando quase um quarto de toda a população idosa do país. Esse público é ativo e produtivo, mas ainda enfrenta desafios: 66% relatam discriminação etária como barreira para a recolocação profissional.