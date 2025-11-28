O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (27) o Trampolim 60+, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) voltada ao fortalecimento da empregabilidade e da qualificação profissional de pessoas com mais de 60 anos.
O objetivo é transformar o cenário da longevidade no Estado, criando condições reais para que o público idoso continue ativo, produtivo e integrado ao mercado de trabalho. A iniciativa amplia o alcance do Portal Trampolim, que já atua na conexão entre empregadores, trabalhadores e municípios, agora com um eixo dedicado exclusivamente à população sênior.
VEJA MAIS:
Durante a abertura, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, destacou que o programa é uma parceria com o Fundo Social, liderado pela primeira-dama Cristiane Freitas, e segue uma diretriz do governador Tarcísio de Freitas para fortalecer a inclusão produtiva da população sênior.
“Acabamos de lançar o Trampolim 60+, um programa dedicado a qualificar, requalificar, empregar e apoiar o empreendedorismo de pessoas acima de 60 anos. O sucesso dessa iniciativa depende do comprometimento do setor produtivo, das prefeituras e das entidades parceiras”, afirmou.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), o Brasil passou de 22,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2012 para 35,2 milhões em 2024, representando um crescimento de 55,4% em apenas 12 anos. Em São Paulo, o público soma 8,1 milhões de pessoas, representando quase um quarto de toda a população idosa do país. Esse público é ativo e produtivo, mas ainda enfrenta desafios: 66% relatam discriminação etária como barreira para a recolocação profissional.
“O Trampolim 60+ é uma oportunidade concreta de construção de trajetórias. Estamos falando de cursos atualizados, vagas priorizadas, inclusão digital e apoio ao microempreendedorismo. Nosso compromisso é garantir que o público sênior tenha autonomia, qualidade de vida, renda e participação ativa na economia paulista”, destacou a subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade, Mariana Rodrigues.
O programa está estruturado em três eixos complementares:
- Vagas exclusivas 60+: mobilização de empresas para a oferta de oportunidades priorizadas na Plataforma Trampolim, com etiqueta exclusiva para o público sênior.
- Qualificação profissional: ofertas de cursos alinhadas às principais demandas do mercado de trabalho, como administração, transporte, construção civil, saúde, comércio e alimentação.
- Gestão de negócios e empreendedorismo: cursos de gestão, letramento digital e acesso a microcrédito em parceria com o Banco do Povo, fomentando o empreendedorismo maduro.
Primeiras ofertas de cursos e qualificações
Durante o evento, já foram anunciadas as primeiras ofertas de cursos remotos e presenciais, e de vagas de emprego, que junta somam mais de 1,3 mil oportunidades. Confira os detalhes abaixo:
Cursos remotos (360 vagas)
Período de inscrições: 27/11/2025 a 04/01/2026
Previsão de início das turmas: 12/01/2026
- Agente de Turismo (60 vagas);
- Assistente Administrativo com Inclusão Digital (60 vagas);
- Gestão de Pequenos Negócios com Inclusão Digital (60 vagas);
- Marketing Digital na Prática (60 vagas);
- Recepção e Atendimento com Inclusão Digital (60 vagas);
- Técnicas de Vendas com Inclusão Digital (60 vagas).
Cursos presenciais (700 vagas)
Período de inscrições: 01/12/2025 até 11/01/2025
Previsão de início das turmas: 19/01/2026
Serão ofertadas turmas em 35 municípios (20 vagas por cidade), contemplando os seguintes cursos:
- Agente de Informações Turísticas;
- Atendimento e Recepção;
- Docinhos para Festa;
- Empreendendo um Pequeno Negócio;
- Introdução à Logística de Transporte;
- Noções Básicas de Organização de Eventos;
- Pequenos Reparos (elétrica, pintura e alvenaria);
- Porteiro e Controlador de Acesso com Inclusão Digital;
- Velas Aromáticas e Decorativas
Vagas de emprego (250 vagas)
- Auxiliar de Limpeza (20 vagas)
- Auxiliar de Serviços Gerais (5 vagas)
- Porteiro (5 vagas)
- Teleoperador de Atendimento Receptivo, SAC e Suporte ao Cliente (200 vagas)
- Atendente de Restaurante (20 vagas)
Para se inscrever nos cursos profissionalizantes e nas vagas de emprego, basta acessar o www.trampolim.sp.gov.br, fazer o login na sua conta gov.br e escolher o serviço desejado.