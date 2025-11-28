Um bandido pertencente à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que estava sendo procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional – onde cumpria pena por roubo e tráfico de drogas – foi capturado em São Bernardo do Campo nesta semana, por policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep). Ele havia fugido de Jundiaí, onde estava sendo caçado pelo 11º Batalhão da PM. A captura foi possível graças à troca de informações entre a PM de Jundiaí e o Baep, no ABC Paulista.

Na sexta-feira passada (21), policiais do 11º Batalhão estiveram em um condomínio de prédios populares na região da Fazenda Grande, em Jundiaí, onde o criminoso estava se escondendo. A equipe procurava identificar o apartamento em que ele residia. No entanto, os comparsas do bandido perceberam a movimentação policial e alertaram o criminoso, que fugiu da cidade.

O setor de inteligência do 11º Batalhão entrou em ação e conseguiu rastrear a fuga, descobrindo que ele havia se refugiado em São Bernardo do Campo. Foi então que o Baep foi acionado para dar continuidade à busca.