A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abrirá às 7h deste domingo (30) as inscrições para crianças, adolescentes, adultos e idosos residentes na cidade participarem das aulas gratuitas de natação em 2026. As atividades serão realizadas na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., localizado no CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. Os interessados têm até as 17h do dia 13 de dezembro (sábado) para se inscrever, clicando neste link.

O sorteio das vagas será realizado em 15 de dezembro, às 9h, no Auditório do 8º andar do Paço Municipal (avenida da Liberdade, s/nº – Jd. Botânico). Quem desejar, poderá acompanhar o sorteio presencialmente. A capacidade do local é de 90 pessoas, com acesso liberado por ordem de chegada.

VEJA MAIS: