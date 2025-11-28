Um socorrista de ambulância foi agredido na noite de quarta-feira (26), em Itatiba, por um homem que estava deitado em uma calçada próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As agressões ocorreram no momento em que a vítima passava de ambulância e, ao suspeitar de que o homem estava passando mal, parou para averiguar e oferecer ajuda. Uma pessoa que passava pelo local e presenciou as agressões acionou a Guarda Municipal, que enviou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O agressor, que estava embriagado e acompanhado de uma mulher, foi preso em flagrante por desacato, injúria, lesão corporal e dano ao patrimônio público.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o agressor e a mulher são colegas e estavam em um bar, consumindo bebida alcoólica. Ao anoitecer, eles saíram do local e, no caminho para casa, decidiram se deitar na calçada - possivelmente devido ao estado de embriaguez.

Socorristas que retornavam à UPA após atenderem uma ocorrência, notaram os dois deitados e aparentemente em necessidade de ajuda. Ao pararem para realizar a abordagem, um dos socorristas questionou se estava tudo bem e ofereceu auxílio. Nesse momento, o homem se exaltou, ficou nervoso e agrediu o socorrista.