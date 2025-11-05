A popularização das chamadas “canetas emagrecedoras”, medicamentos injetáveis utilizados no tratamento de diabetes e obesidade, acendeu um sinal de alerta em especialistas da área da saúde, em especial pelo uso e venda sem autorização adequadas. Em Jundiaí, segundo a Vigilância Sanitária, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, cinco estabelecimentos foram autuados e penalizados com interdição e/ou inutilização desses medicamentos emagrecedores. Ressalta-se que não houve interdição dos estabelecimentos especificamente em razão dessa temática.

O uso de versões falsificadas ou adquiridas sem receita tem crescido, impulsionado por promessas de emagrecimento rápido e acesso facilitado por redes sociais e grupos informais. Os riscos disso, porém, são graves e resultam em denúncias e intensificação na fiscalização por parte de autoridades sanitárias. Na quarta-feira (26), profissionais do PA da Ponte foram denunciadas por supostamente vender canetas vindas do Paraguai, comercializadas sem controle sanitário e fora dos ambientes autorizados. Em São Paulo, um famoso médico de São Paulo foi alvo de uma operação da Polícia Federal, acusado de integrar um esquema de fabricação clandestina de tirzepatida, substância presente no medicamento Mounjaro.

A endocrinologista do Hospital Universitário (HU), Mariana Jorgino, alerta para a importância de utilizar esses medicamentos com o acompanhamento de um endocrinologista e adquiri-los em locais licenciados. “O uso de medicações sem procedência é extremamente perigoso. Não houve quebra de patente e não temos como garantir que essas substâncias de outros laboratórios foram formuladas corretamente, muito menos como foram armazenadas ou produzidas”, diz.