A popularização das chamadas “canetas emagrecedoras”, medicamentos injetáveis utilizados no tratamento de diabetes e obesidade, acendeu um sinal de alerta em especialistas da área da saúde, em especial pelo uso e venda sem autorização adequadas. Em Jundiaí, segundo a Vigilância Sanitária, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, cinco estabelecimentos foram autuados e penalizados com interdição e/ou inutilização desses medicamentos emagrecedores. Ressalta-se que não houve interdição dos estabelecimentos especificamente em razão dessa temática.
O uso de versões falsificadas ou adquiridas sem receita tem crescido, impulsionado por promessas de emagrecimento rápido e acesso facilitado por redes sociais e grupos informais. Os riscos disso, porém, são graves e resultam em denúncias e intensificação na fiscalização por parte de autoridades sanitárias. Na quarta-feira (26), profissionais do PA da Ponte foram denunciadas por supostamente vender canetas vindas do Paraguai, comercializadas sem controle sanitário e fora dos ambientes autorizados. Em São Paulo, um famoso médico de São Paulo foi alvo de uma operação da Polícia Federal, acusado de integrar um esquema de fabricação clandestina de tirzepatida, substância presente no medicamento Mounjaro.
A endocrinologista do Hospital Universitário (HU), Mariana Jorgino, alerta para a importância de utilizar esses medicamentos com o acompanhamento de um endocrinologista e adquiri-los em locais licenciados. “O uso de medicações sem procedência é extremamente perigoso. Não houve quebra de patente e não temos como garantir que essas substâncias de outros laboratórios foram formuladas corretamente, muito menos como foram armazenadas ou produzidas”, diz.
Mariana destaca a importância do acompanhamento com endocrinologista no uso desses medicamentos
Ela destaca que, por se tratarem de medicamentos injetáveis, qualquer falha no processo pode trazer riscos sérios. “Vejo relatos de pessoas com efeitos colaterais que não são normais. Quem utiliza essas substâncias manipuladas está colocando a vida em risco e eu aconselho parar imediatamente”, garante.
USO CORRETO
A Vigilância Sanitária, por sua vez, esclarece que a comercialização de medicamentos injetáveis utilizados em tratamentos para perda de peso é permitida exclusivamente em farmácias e drogarias regularmente licenciadas, mediante apresentação de receita médica. A aplicação pode ser realizada pelo próprio paciente ou por profissionais de saúde autorizados. Ainda segundo a Vigilância Sanitária, estabelecimentos de estética que não possuem médicos em sua equipe não estão autorizados a comercializar, armazenar ou administrar qualquer medicamento para fins de emagrecimento. A oferta ou aplicação desses produtos por parte de estabelecimentos não habilitados configura infração sanitária. A atuação fiscalizatória é contínua e ocorre a partir de solicitações de licenciamento, denúncias, monitoramento de rotina e demandas encaminhadas por outros órgãos.
Entre os benefícios comprovados, Mariana cita melhora no controle glicêmico e do diabetes, maior sensação de saciedade, e, no caso da tirzepatida presente no Mounjaro, ação sobre a lipólise, que potencializa a perda de gordura. “Há estudos que mostram melhora da apneia do sono, redução de triglicerídeos e colesterol, que ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica. “Endocrinologistas não gostam do termo ‘caneta emagrecedora’, porque não é apenas essa a função delas”, ressalta.
Os efeitos colaterais, quando o medicamento é utilizado de forma correta, tendem a ser leves. “Quando bem utilizada, essa medicação tem pouquíssimos malefícios. Os efeitos mais comuns são náuseas, vômitos, distensão ou alteração do hábito intestinal, especialmente quando o paciente exagera na alimentação”, conclui.