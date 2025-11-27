27 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OBRAS NA ANHANGUERA

Autoban interditará acesso à Avenida Nove de Julho na segunda (1)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Para realizar a obra nesse trecho, será necessário interditar o ramo 200, acesso a Av. 9 de Julho e Rodoviária
Para realizar a obra nesse trecho, será necessário interditar o ramo 200, acesso a Av. 9 de Julho e Rodoviária

A Autoban, uma empresa Motiva, irá realizar obras no pavimento da Rodovia Anhanguera, km 56, sentido interior (norte) da marginal, em Jundiaí, no próximo dia 1º de dezembro das 21h às 5h. Para realizar a obra nesse trecho, será necessário interditar o ramo 200, acesso a Av. 9 de Julho e Rodoviária.
 
Como alternativa, o motorista terá que seguir na Rodovia Anhanguera, sentido interior (norte) e realizar o retorno no km 58.
 
A nova pavimentação busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a durabilidade da cobertura asfáltica e proporcionar mais conforto e segurança aos clientes.
 
Durante o período de obras, a concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e manterem distância segura entre os veículos. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários