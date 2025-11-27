A Autoban, uma empresa Motiva, irá realizar obras no pavimento da Rodovia Anhanguera, km 56, sentido interior (norte) da marginal, em Jundiaí, no próximo dia 1º de dezembro das 21h às 5h. Para realizar a obra nesse trecho, será necessário interditar o ramo 200, acesso a Av. 9 de Julho e Rodoviária.



Como alternativa, o motorista terá que seguir na Rodovia Anhanguera, sentido interior (norte) e realizar o retorno no km 58.



A nova pavimentação busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a durabilidade da cobertura asfáltica e proporcionar mais conforto e segurança aos clientes.



Durante o período de obras, a concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e manterem distância segura entre os veículos. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados.