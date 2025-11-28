A tragédia traz a imagem de pureza e inocência a que atribui ao destino sombrios presságios. Então, de repente, a ânsia por tantos sonhos e realizações se resume na condição de simplesmente viver. Nestes momentos a canção retrata uma coleção de belos quadros adormecidos, que se sustentam, justificando o que acontece no presente.

Tom Jobim

Ora vejam só, do jeito que eu fiquei e que tudo ficou, uma saudade tão grande nas coisas tão simples que você tocou.

Adoniran Barbosa

Que tristeza que nóis sentia, cada tábua que caía, doía no coração.

Sergio Bittencourt

E nos teus olhos, era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã.

Gonzaguinha

Amar e cantar como se fosse um eterno aprendiz.

Carlos Cachaça

Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus...

Joubert de Carvalho

Maringá, para haver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugá..

Paulinho da Viola

Em Mangueira a poesia, feito mar, se alastrou pelas belezas do lugar.

Noel Rosa

Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar... sem violão.

João Bosco

No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante “bandaid” no calcanhar..

Caetano Veloso

Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.

Gonzagão

Quando oiei a terra ardendo, quá fogueira de são joão, eu perguntei a deus do céu, ai purquê tamanha judiação.

Dolores Duran

O abandono de flores se abrindo, ternura de mãos se encontrando.

Nelson Cavaquinho

Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com minha dor.

Chico Buarque

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor.

Pixinguinha

Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê.

Teddy Vieira.

Neste pedaço de chão, berrante não toco mais.

Roberto Carlos

Mas quase também é mais um detalhe.

Max Nunes

Bandeira branca amor, não posso mais, pela saudade, que me invade eu peço paz

Ataulfo Alves

Eu era feliz e não sabia.

Mario Lago

Eu sem você, não tenho porque, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar..

Geraldo Vandré

Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar, aprendi dizer não e ver a morte sem chorar.

Lupicínio Rodrigues

Nunca mais vou fazer o que meu coração pedir.

Vinicius de Moraes

Que seja eterno, posto que é chama, infinito enquanto dure.

Cartola

As rosas simplesmente exalam o perfume que rouba de ti.

Martinho da Vila

Mas nenhuma delas me fez feliz como você me faz.

Moacyr Franco

Relembro a carta e sentindo perfume.Versos românticos nos embalam e nos trazem a certeza que a vida é uma canção de amor.

Sejam felizes!!!

Guaraci Alvarenga é advogado