A tragédia traz a imagem de pureza e inocência a que atribui ao destino sombrios presságios. Então, de repente, a ânsia por tantos sonhos e realizações se resume na condição de simplesmente viver. Nestes momentos a canção retrata uma coleção de belos quadros adormecidos, que se sustentam, justificando o que acontece no presente.
Tom Jobim
Ora vejam só, do jeito que eu fiquei e que tudo ficou, uma saudade tão grande nas coisas tão simples que você tocou.
Adoniran Barbosa
Que tristeza que nóis sentia, cada tábua que caía, doía no coração.
Sergio Bittencourt
E nos teus olhos, era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã.
Gonzaguinha
Amar e cantar como se fosse um eterno aprendiz.
Carlos Cachaça
Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus...
Joubert de Carvalho
Maringá, para haver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugá..
Paulinho da Viola
Em Mangueira a poesia, feito mar, se alastrou pelas belezas do lugar.
Noel Rosa
Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar... sem violão.
João Bosco
No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante “bandaid” no calcanhar..
Caetano Veloso
Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Gonzagão
Quando oiei a terra ardendo, quá fogueira de são joão, eu perguntei a deus do céu, ai purquê tamanha judiação.
Dolores Duran
O abandono de flores se abrindo, ternura de mãos se encontrando.
Nelson Cavaquinho
Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com minha dor.
Chico Buarque
Pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Pixinguinha
Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê.
Teddy Vieira.
Neste pedaço de chão, berrante não toco mais.
Roberto Carlos
Mas quase também é mais um detalhe.
Max Nunes
Bandeira branca amor, não posso mais, pela saudade, que me invade eu peço paz
Ataulfo Alves
Eu era feliz e não sabia.
Mario Lago
Eu sem você, não tenho porque, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar..
Geraldo Vandré
Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar, aprendi dizer não e ver a morte sem chorar.
Lupicínio Rodrigues
Nunca mais vou fazer o que meu coração pedir.
Vinicius de Moraes
Que seja eterno, posto que é chama, infinito enquanto dure.
Cartola
As rosas simplesmente exalam o perfume que rouba de ti.
Martinho da Vila
Mas nenhuma delas me fez feliz como você me faz.
Moacyr Franco
Relembro a carta e sentindo perfume.Versos românticos nos embalam e nos trazem a certeza que a vida é uma canção de amor.
Sejam felizes!!!
Guaraci Alvarenga é advogado