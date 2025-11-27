Com a proposta de fortalecer o diálogo com o setor produtivo e ampliar o acesso às linhas de financiamento disponíveis, a servidora do Banco do Povo Paulista, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realizou uma visita institucional à Associação Comercial Empresarial de Jundiaí (ACE).

O Banco do Povo Paulista, programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, oferece financiamentos acessíveis para empreendedores formais e informais, além de associações e cooperativas produtivas. As linhas contemplam recursos para capital de giro e investimento fixo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconômico e para a criação de novas oportunidades no município.

Durante a visita, a servidora Ana Adélia destacou a importância desse contato direto com a ACE e seus associados. “Essa aproximação é essencial para que mais empreendedores saibam que o microcrédito está ao alcance deles. Nossa intenção é orientar, esclarecer dúvidas e mostrar que o Banco do Povo é uma ferramenta estratégica para quem quer investir, organizar o negócio e crescer com segurança”.