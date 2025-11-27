A vacina do Butantan contra a dengue, aprovada nesta quarta-feira (26) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será armazenada em pó nas unidades de saúde. A liofilização do produto facilitará não apenas o transporte, mas, também, o armazenamento do produto.

Com a liofilização, a vacina é transformada em pó após o congelamento e remoção da água. Isso torna o produto mais estável durante o transporte e o armazenamento, uma vantagem para países de dimensões continentais, como o Brasil.

