A Prefeitura de Itupeva realiza o 3º Desfile de Moda Inclusiva, um evento que celebra a diversidade, promove a igualdade de oportunidades e valoriza o protagonismo das pessoas com deficiência. A ação integra as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e será realizada no dia 3 de dezembro, às 19h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado no Jardim Tuiuti.

Neste ano, o desfile faz parte oficialmente da Virada Inclusiva 2025, programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que reúne atividades culturais, esportivas e de lazer em parceria com diversos municípios.

As inscrições para participar do desfile foram direcionadas aos atendidos do Projeto PEPT, APAE de Itupeva, Centro CAIO (Centro de Acolhimento, Inclusão e Orientação), AEE – Atendimento Educacional Especializado, aos CRAS e ao programa Proteção Social Básica no Domicílio, garantindo que as instituições parceiras estejam representadas.