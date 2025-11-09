A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe a 9ª edição da ZumbiTECA, dedicada ao tema “Saberes e Sabores de Quintais”, reunindo depoimentos de representantes de dez famílias negras de diferentes bairros de Jundiaí. A mostra, parte da programação do Mês da Consciência Negra 2025, apresenta pesquisa, documentação e uma exposição gratuita que ficará aberta para visitação até 31 de março de 2026.

Tânia Henrique, uma das idealizadoras, explica o surgimento da temática. “O tema surgiu no início do ano durante uma conversa com a minha irmã, Sônia, e o Everton de Souza, servidor da Cultura, quando participávamos de uma formação da Rota Turística Afro. Somos filhas de pais pretos, uma família numerosa. E como minha mãe era benzedeira, isso fazia com que nossa casa estivesse sempre cheia e a mesa farta. E falar sobre este tema é sempre necessário para o fortalecimento e empoderamento do povo preto”, compartilhou.

VEJA MAIS: