A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe a 9ª edição da ZumbiTECA, dedicada ao tema “Saberes e Sabores de Quintais”, reunindo depoimentos de representantes de dez famílias negras de diferentes bairros de Jundiaí. A mostra, parte da programação do Mês da Consciência Negra 2025, apresenta pesquisa, documentação e uma exposição gratuita que ficará aberta para visitação até 31 de março de 2026.
Tânia Henrique, uma das idealizadoras, explica o surgimento da temática. “O tema surgiu no início do ano durante uma conversa com a minha irmã, Sônia, e o Everton de Souza, servidor da Cultura, quando participávamos de uma formação da Rota Turística Afro. Somos filhas de pais pretos, uma família numerosa. E como minha mãe era benzedeira, isso fazia com que nossa casa estivesse sempre cheia e a mesa farta. E falar sobre este tema é sempre necessário para o fortalecimento e empoderamento do povo preto”, compartilhou.
Já a bibliotecária Michele Bueno explica as etapas para concepção da temática. “Na contramão do apagamento histórico e, a fim de honrar a importância da herança cultural e ancestral da população negra de Jundiaí, identificamos a cozinha e o quintal como ambientes de encontro entre as famílias e de onde, por meio dos sabores e da oralidade, surgiram elementos que contribuíram para a riqueza cultural brasileira, sempre em transformação.”
A exposição traz adereços, louças, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, além de plantas e condimentos, que farão o visitante sentir-se, mesmo dentro da Biblioteca, em uma cozinha e quintal das famílias homenageadas, que compartilham suas receitas tradicionais.
Da Família Evaristo, do Medeiros, o visitante poderá conferir uma receita de xarope; da Família Carlos (Jardim Ana Maria), vaca atolada; da Família Borges Silva (Jardim Danúbio), língua bovina ao molho; da Família Barbosa (Jardim Esplanada), chá de poejo e hortelã; da Família Archanjo (Agapeama), rosquinhas de São João; da Família De Paula (Morada das Vinhas), xarope com maçã; da família Santos Silva (Vila Aparecida), abobrinha recheada; da família Henrique dos Santos (Santa Gertrudes), cuscuz paulista; da família Ferreira (Jardim Guanabara), gemada com chá de assa peixe; e da família Pereira Rosa (Parque Residencial Jundiaí), a tradicional feijoada.
Cenografia visa transportar o visitante para as ambiências das cozinhas
e quintais das famílias entrevistadas
A secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, reiterou a importância da proposta. “Por meio de exposições, apresentações e propostas literárias, a ZumbiTECA visa divulgar as contribuições e o protagonismo da população negra frente às diversas linguagens artísticas. Nesta edição, essa riqueza vem traduzida por meio das contribuições das famílias jundiaienses e do resgate de suas memórias, presente na tradição oral e culinária, e que mereciam ser documentadas e divulgadas para que fossem passadas às futuras gerações.”
Ao final do percurso, o visitante pode também assistir a trechos das entrevistas feitas pela equipe da Biblioteca com os depoimentos e produção das receitas de cada família. Em cada um dos painéis, o visitante também encontra QR Codes, que direcionam para ambientes no site da Cultura onde se encontram as receitas, ingredientes e detalhes para o preparo.
A Biblioteca Municipal fica na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos, e seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; e aos sábados das 10h às 14h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4588-7975 ou pelo e-mail biblioteca@jundiai.sp.gov.br.