A Prefeitura de Jundiaí segue com as ações de melhoria e manutenção dos espaços públicos na região central. Ao todo, 30 lixeiras estão sendo substituídas e outras 20 novas unidades estão sendo instaladas, todas destinadas ao descarte de lixo orgânico e reciclável.
A ação é realizada pelos departamentos de Limpeza Pública (Limpub) e Zeladoria e Conservação (DZC), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), através do Grupo de Trabalho (GT) do Centro, responsável por planejar, articular e coordenar as ações do programa “Centro da Gente”.
Segundo o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, a troca e instalação das lixeiras atende à necessidade de manter os espaços públicos preservados, limpos e agradáveis. “Temos uma movimentação grande de moradores, visitantes e comerciantes. O Centro é um local onde as pessoas gostam de passear e se sentir bem. Manter a cidade organizada é fundamental para isso.”
Vias que estão recebendo as lixeiras:
Rua Barão de Jundiaí, rua do Rosário, rua Rangel Pestana, rua Senador Fonseca, rua Dr. Leonardo Cavalcanti, rua Campos Sales, calçadão São José, praça Rui Barbosa, largo de São Bento e rua Cândido Rodrigues.
“A iniciativa também busca incentivar a importância do descarte consciente, oferecendo mais opções adequadas para que todos façam o depósito correto dos resíduos”, explicou o assessor especial e membro titular do GT Centro, Renan Peres.
Coleta especial de Natal
Durante o período do Natal, o Centro de Jundiaí vai contar com horário especial de coleta de lixo, entre 1º e 23 de dezembro, com início às 22h, seguindo os dias e tipos de coleta já definidos.
“Vamos reforçar as equipes de limpeza e instalar 40 contêineres na região Central. Queremos oferecer espaços agradáveis para os cidadãos que forem passear ou realizar suas compras de forma tranquila e segura”, finalizou o secretário.