A Prefeitura de Jundiaí segue com as ações de melhoria e manutenção dos espaços públicos na região central. Ao todo, 30 lixeiras estão sendo substituídas e outras 20 novas unidades estão sendo instaladas, todas destinadas ao descarte de lixo orgânico e reciclável.

A ação é realizada pelos departamentos de Limpeza Pública (Limpub) e Zeladoria e Conservação (DZC), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), através do Grupo de Trabalho (GT) do Centro, responsável por planejar, articular e coordenar as ações do programa “Centro da Gente”.

