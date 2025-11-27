O campus de Jundiaí do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem 40 vagas disponíveis para o Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, na modalidade Proeja, para ingresso no primeiro semestre de 2026. O Proeja é voltado a jovens e adultos maiores de 18 anos.

O curso é noturno, com três anos de duração e fornece três certificações: Técnico em Administração, Auxiliar Administrativo e Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 novembro de 2025, por formulário on-line. Para se inscrever, além de ser necessário ter 18 anos ou mais, é preciso ter o Ensino Fundamental completo neste link.

