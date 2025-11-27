O campus de Jundiaí do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem 40 vagas disponíveis para o Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, na modalidade Proeja, para ingresso no primeiro semestre de 2026. O Proeja é voltado a jovens e adultos maiores de 18 anos.
O curso é noturno, com três anos de duração e fornece três certificações: Técnico em Administração, Auxiliar Administrativo e Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 novembro de 2025, por formulário on-line. Para se inscrever, além de ser necessário ter 18 anos ou mais, é preciso ter o Ensino Fundamental completo neste link.
O IFSP Campus Jundiaí fica na avenida Ângelo Pelliciari, 727. Pq. Residencial Jundiaí II.
Em todo o estado, o IFSP oferta 525 vagas distribuídas em 13 campi. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) do IFSP é voltada a pessoas que não concluíram o Ensino Médio na idade regular e desejam construir novos caminhos por meio da educação.
Os cursos integram a formação técnica ao Ensino Médio, ampliando as possibilidades de inserção no mundo do trabalho e fortalecendo o protagonismo do estudante.
Metade das vagas é destinada a quem estudou em escola pública, e há reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do IFSP com a equidade e o acesso ao ensino público e de qualidade.
A seleção ocorrerá por sorteio, no dia 9 de dezembro de 2025. A lista preliminar de inscritos será publicada em 3 de dezembro, e o resultado final está previsto para 19 de dezembro de 2025, junto à 1ª convocação para matrícula.