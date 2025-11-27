Representando o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária adjunta da Casa Civil, Simone Zanotello, destacou a importância da mobilização anual. “Os 16 Dias de Ativismo reforçam um compromisso que precisa ser diário: proteger, acolher e garantir que todas as mulheres e meninas vivam com dignidade e segurança. A prefeitura segue engajada na construção de políticas públicas efetivas e na união de esforços com instituições e a sociedade para combater todas as formas de violência. Cada ação, cada diálogo e cada escuta importam para transformar vidas.”

A Prefeitura de Jundiaí deu início, nesta semana, à programação dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, com a exibição do filme Casa Limpa, Marido Sujo e uma roda de conversa sobre conscientização e enfrentamento às violações dos direitos das mulheres. A atividade, realizada no Espaço Expressa, foi promovida pelo Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, com participação de autoridades, servidores e representantes da sociedade civil.

O filme exibido, Casa Limpa, Marido Sujo, foi dirigido e idealizado por Amanda Mantovani durante uma residência artística de oito meses na Pinacoteca de Jundiaí. A produção, realizada por uma equipe majoritariamente feminina e jundiaiense, já foi premiada em festivais nacionais e apresentada em diversas cidades.

Amanda explicou ao público como a obra foi construída e sua relevância no debate sobre violência de gênero. “O filme é baseado no romance Mônica Vai Jantar, e usa a história de uma mulher que descobre que seu companheiro cometeu um assédio sexual em público para discutir como a violência contra a mulher afeta toda a dinâmica ao redor dela. Mesmo quando o abuso não ocorre diretamente com a protagonista, os atos dos homens à nossa volta refletem profundamente em nossas vidas.”

A atriz Marici Nicoli, que integra o elenco, relatou o impacto emocional do processo criativo. “Foram oito meses de trabalho intenso, em que muitas questões atuais sobre violência contra a mulher emergiram. Houve dias em que precisávamos parar o ensaio para elaborar o que estávamos sentindo. As histórias que ouvimos nas oficinas também trouxeram relatos reais e dolorosos. Hoje, conseguimos colocar essas vivências no palco e na tela, e isso é muito potente.”