Durante o evento, a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estará à disposição para atualizar cadastros, esclarecer dúvidas e realizar novas inscrições, garantindo que as famílias estejam devidamente registradas para acessar políticas públicas essenciais.

A primeira edição do Prefeitura na Área, que será realizada neste sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, levará diversos serviços para a população, incluindo um dos mais importantes para o acesso a benefícios sociais: o Cadastro Único.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforça a importância de facilitar o acesso ao cadastro. “Levar o Cadastro Único para perto da comunidade é garantir que nenhuma família fique sem acesso aos seus direitos. Quando descentralizamos esse atendimento, ampliamos a proteção social e acolhemos quem mais precisa de forma prática e humana.”

Afinal, para que serve o Cadastro Único?

O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. A partir dele, as famílias podem ser incluídas ou selecionadas para benefícios como:

Bolsa Família

Tarifa Social de Energia Elétrica

Programa Minha Casa, Minha Vida

Benefícios eventuais municipais

Programa Auxílio-Gás

Carteira do Idoso

Isenções em concursos públicos, entre outros

Manter o cadastro atualizado é fundamental para que a família não perca seus benefícios e continue sendo contemplada com políticas que garantem segurança, renda e proteção social.

Quem pode fazer ou atualizar o Cadastro Único?