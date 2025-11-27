A primeira edição do Prefeitura na Área, que será realizada neste sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, levará diversos serviços para a população, incluindo um dos mais importantes para o acesso a benefícios sociais: o Cadastro Único.
Durante o evento, a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estará à disposição para atualizar cadastros, esclarecer dúvidas e realizar novas inscrições, garantindo que as famílias estejam devidamente registradas para acessar políticas públicas essenciais.
VEJA MAIS:
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforça a importância de facilitar o acesso ao cadastro. “Levar o Cadastro Único para perto da comunidade é garantir que nenhuma família fique sem acesso aos seus direitos. Quando descentralizamos esse atendimento, ampliamos a proteção social e acolhemos quem mais precisa de forma prática e humana.”
Afinal, para que serve o Cadastro Único?
O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. A partir dele, as famílias podem ser incluídas ou selecionadas para benefícios como:
- Bolsa Família
- Tarifa Social de Energia Elétrica
- Programa Minha Casa, Minha Vida
- Benefícios eventuais municipais
- Programa Auxílio-Gás
- Carteira do Idoso
- Isenções em concursos públicos, entre outros
Manter o cadastro atualizado é fundamental para que a família não perca seus benefícios e continue sendo contemplada com políticas que garantem segurança, renda e proteção social.
Quem pode fazer ou atualizar o Cadastro Único?
Podem se inscrever famílias de baixa renda, que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Governo Federal:
- Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou
- Renda mensal total da família de até três salários mínimos;
- Famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social podem ser incluídas mesmo fora das faixas acima, mediante avaliação técnica.
É importante que o responsável familiar leve documentos de todos os moradores da casa no dia do evento.
Mais serviços:
Além da Assistência Social, o Prefeitura na Área reunirá dezenas de serviços oferecidos por diversas secretarias e parceiros, incluindo:
- Mutirão de emprego e qualificação
- Vacinação, aferição de pressão e glicemia
- Microchipagem de pets e adoção de cães
- Serviços de Finanças, Habitação, Mobilidade, Cultura, Educação, Esporte e outros
- Atividades de lazer para crianças, apresentações culturais e recreação
- Serviços de beleza e cuidados pessoais, como manicure, cortes de cabelo e maquiagem
O evento é gratuito e aberto a toda a população.