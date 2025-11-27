27 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ASSISTÊNCIA SOCIAL

‘Prefeitura na Área’ orientará sobre o CadÚnico no Jardim Martins

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí

A primeira edição do Prefeitura na Área, que será realizada neste sábado, 29 de novembro, das 9h às 15h, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, levará diversos serviços para a população, incluindo um dos mais importantes para o acesso a benefícios sociais: o Cadastro Único.

Durante o evento, a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estará à disposição para atualizar cadastros, esclarecer dúvidas e realizar novas inscrições, garantindo que as famílias estejam devidamente registradas para acessar políticas públicas essenciais.

VEJA MAIS:

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, reforça a importância de facilitar o acesso ao cadastro. “Levar o Cadastro Único para perto da comunidade é garantir que nenhuma família fique sem acesso aos seus direitos. Quando descentralizamos esse atendimento, ampliamos a proteção social e acolhemos quem mais precisa de forma prática e humana.”

Afinal, para que serve o Cadastro Único?

O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. A partir dele, as famílias podem ser incluídas ou selecionadas para benefícios como:

  • Bolsa Família
  • Tarifa Social de Energia Elétrica
  • Programa Minha Casa, Minha Vida
  • Benefícios eventuais municipais
  • Programa Auxílio-Gás
  • Carteira do Idoso
  • Isenções em concursos públicos, entre outros

Manter o cadastro atualizado é fundamental para que a família não perca seus benefícios e continue sendo contemplada com políticas que garantem segurança, renda e proteção social.

Quem pode fazer ou atualizar o Cadastro Único?

Podem se inscrever famílias de baixa renda, que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Governo Federal:

  • Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou
  • Renda mensal total da família de até três salários mínimos;
  • Famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social podem ser incluídas mesmo fora das faixas acima, mediante avaliação técnica.

É importante que o responsável familiar leve documentos de todos os moradores da casa no dia do evento.

Mais serviços:

Além da Assistência Social, o Prefeitura na Área reunirá dezenas de serviços oferecidos por diversas secretarias e parceiros, incluindo:

  • Mutirão de emprego e qualificação
  • Vacinação, aferição de pressão e glicemia
  • Microchipagem de pets e adoção de cães
  • Serviços de Finanças, Habitação, Mobilidade, Cultura, Educação, Esporte e outros
  • Atividades de lazer para crianças, apresentações culturais e recreação
  • Serviços de beleza e cuidados pessoais, como manicure, cortes de cabelo e maquiagem

O evento é gratuito e aberto a toda a população.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários