Um homem de 20 anos foi preso por lesão corporal, lesão corporal qualificada, vias de fato e violência doméstica contra sua ex-namorada, de 16 anos, a irmã dela, de 24, e um bebê de 4 meses, filho da irmã da vítima. O caso ocorreu nesta quarta-feira (26), em Itatiba, e a prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), após o suspeito ter sido detido e imobilizado por um guarda municipal de Jundiaí, que estava de folga no momento. Esse guarda também impediu que o ex-namorado da vítima fosse linchado pela população.

O suspeito e a vítima tiveram um breve relacionamento, durante o qual ele a presenteou com um aparelho celular. Após o término do namoro, ele suspeitou de uma possível traição e, no último domingo (23), foi até ela para tirar satisfações e exigir o celular de volta. A vítima estava em uma igreja, participando de uma reunião religiosa, e foi retirada à força, sob agressões. A intenção dele, segundo o suspeito, era verificar as mensagens no celular para confirmar a traição.

Nesta quarta-feira, ela enviou uma mensagem de outro número, pedindo que o celular fosse devolvido. Em resposta, ele foi até a casa dela e, quando a vítima saiu na rua acompanhada da irmã e do sobrinho (o bebê), partiu para cima dela, agredindo-a severamente. A irmã, com o bebê no colo, tentou intervir e foi empurrada ao chão, sofrendo escoriações. O bebê bateu com a cabeça no solo.