A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo publicou nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial do Estado, o edital nº 02/2025 referente ao concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177,10. Confira o edital neste link.
O certame, que marca um momento histórico para a Administração Tributária paulista, oferece 200 vagas destinadas a profissionais com formação no ensino superior em quaisquer áreas de conhecimento, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação. São 150 vagas para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação.
VEJA MAIS:
As inscrições estarão abertas no período de 3 de dezembro de 2025 até 9 de janeiro de 2026 exclusivamente no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 170.
As provas objetivas estão previstas para 28 de fevereiro e 1º de março de 2026 e serão realizadas nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba, conforme opção indicada pelo candidato na inscrição e estão previstas para:
- Prova Objetiva (P1 – Conhecimentos Gerais): dia 28/02/2026 (sábado), período da tarde;
- Prova Objetiva (P2 – Conhecimentos Básicos): dia 01/03/2026 (domingo), período da manhã;
- Prova Objetiva (P3 – Conhecimentos Específicos): dia 01/03/2026 (domingo), período da tarde.
A Comissão Organizadora do Concurso ressalta que todas as informações — requisitos, conteúdo programático, cronograma e orientações aos candidatos — estão detalhados no edital oficial.
Além do portal do Diário Oficial do Estado de São Paulo(www.doe.sp.gov.br), o edital completo estará disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) — responsável pela organização e execução do processo seletivo —, e no portal oficial de Concursos do Governo Estadual (www.concursopublico.sp.gov.br/).
Combate à sonegação
O concurso contemplará etapas destinadas a selecionar profissionais altamente qualificados para atuar na fiscalização, no combate à sonegação, na promoção da justiça fiscal e no fortalecimento da arrecadação tributária — pilares essenciais para o financiamento das políticas públicas e para o desenvolvimento econômico do Estado.
A abertura do edital representa um investimento estratégico na modernização da Receita Estadual, que se prepara para os desafios do novo cenário tributário brasileiro, especialmente diante da implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e das profundas transformações previstas na reforma tributária.