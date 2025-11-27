A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo publicou nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial do Estado, o edital nº 02/2025 referente ao concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177,10. Confira o edital neste link.

O certame, que marca um momento histórico para a Administração Tributária paulista, oferece 200 vagas destinadas a profissionais com formação no ensino superior em quaisquer áreas de conhecimento, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação. São 150 vagas para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

