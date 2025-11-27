O homem vítima de tentativa de homicídio em uma casa de shows, em Jundiaí, no início da madrugada do último domingo (23), recebeu alta médica do hospital participar para onde havia sido socorrido. De acordo com o hospital, a alta ocorreu ainda no domingo - a informação só foi confirmada nesta quarta-feira (26) à reportagem do Jornal Jundiaí, após dois dias de tentativas do JJ em saber se ele havia estado no hospital - entre segunda-feira e terça-feira, a informação foi de que ele não estava internado e não houve menção sobre ter sido recebido, atendido e liberado.

No dia do crime, tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quanto uma equipe de resgate da CCR AutoBan foram acionados para socorrer a vítima - a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal.

A CCR foi quem socorreu a vítima ao hospital ao qual ele possui convênio médico. "A Autoban foi acionada na madrugada do dia 23/11 para atendimento de uma vítima de agressão, nas proximidades do km 52 Sul. A vítima estava consciente quando do atendimento realizado pela equipe de Atendimento Pré-hospitalar. A ambulância da concessionária removeu a vítima para o referido hospital, ficando esta sob responsabilidade do médico".