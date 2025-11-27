O homem vítima de tentativa de homicídio em uma casa de shows, em Jundiaí, no início da madrugada do último domingo (23), recebeu alta médica do hospital participar para onde havia sido socorrido. De acordo com o hospital, a alta ocorreu ainda no domingo - a informação só foi confirmada nesta quarta-feira (26) à reportagem do Jornal Jundiaí, após dois dias de tentativas do JJ em saber se ele havia estado no hospital - entre segunda-feira e terça-feira, a informação foi de que ele não estava internado e não houve menção sobre ter sido recebido, atendido e liberado.
No dia do crime, tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quanto uma equipe de resgate da CCR AutoBan foram acionados para socorrer a vítima - a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal.
A CCR foi quem socorreu a vítima ao hospital ao qual ele possui convênio médico. "A Autoban foi acionada na madrugada do dia 23/11 para atendimento de uma vítima de agressão, nas proximidades do km 52 Sul. A vítima estava consciente quando do atendimento realizado pela equipe de Atendimento Pré-hospitalar. A ambulância da concessionária removeu a vítima para o referido hospital, ficando esta sob responsabilidade do médico".
No hospital o homem foi atendido e, conforme nota enviada nesta quarta, ele passou por atendimento médico. "O paciente deu entrada hospital na madrugada do dia 23 de novembro, foi atendido, medicado e teve alta no mesmo dia".
O agressor, por sua vez, continua na cadeia preventivamente, após ter sido preso em flagrante no dia dos fatos.
RELEMBRE O CASO
A vítima estava com amigos, se divertindo, na madrugada de domingo em uma casa de shows em Jundiaí, quando em determinado momento se dirigiu até o bar. Foi então que notou que estava sendo encarado, por um homem, e comentou com o amigo que gostaria de abordá-lo para saber o que estava acontecendo. Aconselhado a "deixar pra lá", ele desistiu.
Pouco depois o 'observador' se aproximou, disse algo em seu ouvido, e eles trocaram algumas poucas palavras - as testemunhas não souberam precisar o conteúdo da conversar, por causa do som alto.
Em seguida o criminoso o agrediu e houve reação, sendo que entraram em luta corporal. Logo em seguida o agressor o atacou com a garrafa, acertando golpes na cabeça, causando cortes profundos. Vítima e autor chegaram a caminhar para outra área do estabelecimento durante a briga, onde a vítima caiu.
Seguranças separaram a briga e detiveram o autor, até a chegada da Guarda Municipal. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.
Já a vítima foi socorrida ao hospital, em estado grave (segundo o BO).