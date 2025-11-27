Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher DDM prenderam um homem em flagrante nesta quarta-feira (26), por lesão corporal e ameaça contra a companheira. De acordo acordo com a denúncia da vítima, ele lhe deu várias cabeçadas no rosto. Já as ameaças, foram feitas por meio de mensagens, quando a vítima já estava na delegacia realizando o Boletim de Ocorrência. A prisão contou com apoio da Guarda Municipal.

A vítima estava em casa, quando o companheiro chegou bêbado e passou a agredi-la dando cabeçadas no rosto dela. Assustada, ela saiu de casa e foi até a DDM, onde, enquanto prestava depoimento para registro do BO, passou a recebeu mensagens de áudio ameaçadoras do companheiro, via WhatsApp.

Diante da situação a DDM acionou apoio da GM para prender o suspeito. Ele foi encontrado em um bar próximo de sua casa, onde foi abordado e detido.