27 de novembro de 2025
AMEAÇA VIA WHATSAPP

Mulher leva cabeçadas no rosto e companheiro é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os policiais contaram com apoio da GM para efetuar a prisão
Os policiais contaram com apoio da GM para efetuar a prisão

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher DDM prenderam um homem em flagrante nesta quarta-feira (26), por lesão corporal e ameaça contra a companheira. De acordo acordo com a denúncia da vítima, ele lhe deu várias cabeçadas no rosto. Já as ameaças, foram feitas por meio de mensagens, quando a vítima já estava na delegacia realizando o Boletim de Ocorrência. A prisão contou com apoio da Guarda Municipal.

A vítima estava em casa, quando o companheiro chegou bêbado e passou a agredi-la dando cabeçadas no rosto dela. Assustada, ela saiu de casa e foi até a DDM, onde, enquanto prestava depoimento para registro do BO, passou a recebeu mensagens de áudio ameaçadoras do companheiro, via WhatsApp.

Diante da situação a DDM acionou apoio da GM para prender o suspeito. Ele foi encontrado em um bar próximo de sua casa, onde foi abordado e detido.

Conduzido à DDM, ele foi preso em flagrante - ele será submetido a audiência de custódia.

A vítima, por sua vez, recebeu medida protetiva de urgência.

