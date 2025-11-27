A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) reúne 614 mil eleitores, o que corresponde a aproximadamente 1,8% do total de 33,98 milhões de pessoas aptas a votar no Estado de São Paulo, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Embora a capital paulista concentre a maior fatia do eleitorado estadual - 9,32 milhões, ou 27,4% -, a RMJ se destaca como um bloco regional coeso e com influência crescente no cenário político do interior.

Jundiaí lidera com folga o eleitorado da região, somando 336.406 eleitores. Na sequência aparecem Várzea Paulista (79.011) e Campo Limpo Paulista (60.354). Entre os municípios de médio porte, Itupeva tem 41.560 eleitores, seguida por Cabreúva (36.605) e Louveira (34.897). Fechando o grupo, Jarinu contabiliza 24.910 pessoas aptas a votar. Apesar de representar uma fatia relativamente pequena no conjunto estadual, a RMJ reúne municípios com forte dinamismo econômico, o que pode ampliar seu peso político nas próximas disputas eleitorais.

O mestre em História e cientista social, André Ramos Ielo, avalia que a importância eleitoral da RMJ depende diretamente das estratégias dos partidos. Segundo ele, embora todo voto conte, as siglas direcionam esforços para regiões onde podem obter mais votos com menor custo. Nesse cenário, afirma, Jundiaí tende a atrair maior atenção de partidos de direita por seu histórico conservador, marcado por forte presença da cultura italiana, influência cristã, base empresarial conectada à capital e presença de áreas rurais. “Aqui eles encontram eleitores que provavelmente aceitam melhor suas propostas, o que aumenta suas chances de ser eleito. Partidos de esquerda podem encontrar dificuldades”