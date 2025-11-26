Durante a Audiência Institucional, realizada no dia 25 na sede do Ministério da Cultura (MinC), em Brasília, Jundiaí foi representada pela integrante da Rede Brasil Criativo/ WCO Brasil em Jundiaí, a publicitária Fabiana Pincinato.

O encontro foi na sede da Secretaria de Economia Criativa representado pela secretária de Economia Criativa, Cláudia Leitão, e pelos diretores Andrea Santos Guimarães e Deryk Santana. O encontro aconteceu em Brasília, na sede do MinC (Ministério da Cultura).