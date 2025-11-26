Durante a Audiência Institucional, realizada no dia 25 na sede do Ministério da Cultura (MinC), em Brasília, Jundiaí foi representada pela integrante da Rede Brasil Criativo/ WCO Brasil em Jundiaí, a publicitária Fabiana Pincinato.
Além de Jundiaí, na ocasião estavam presentes representantes de diferentes territórios, entre eles, Curitiba, Feira de Santana, Rio de Janeiro, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Pantanal.
O objetivo do encontro foi apresentar o trabalho concreto que vem sendo construído nos municípios que realizam o World Creativity Day e que já instituíram, por lei, o seu Dia Municipal da Criatividade e/ou Semana Municipal da Criatividade.
Para Fabiana Pincinato, estar neste encontro significa pertencer a um movimento que entende criatividade como ativo de desenvolvimento, capaz de gerar impacto econômico, social e cultural. "É a validação de que nosso território tem vocação criativa e que o trabalho realizado aqui tem contribuído para fortalecer essa agenda em nível nacional", comenta.
A criatividade, hoje reconhecida como um ativo estratégico para o futuro do Brasil e Jundiaí, se posiciona como um território que abraça esse futuro com força, articulação e propósito.