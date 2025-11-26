A delicadeza que marca o cotidiano das escolas de Educação Infantil de Jundiaí ganhou forma, cor e sentidos na mostra “Travessias”, no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi). A exposição reúne documentações produzidas pelas escolas da rede municipal ao longo do ano, revelando como cada criança, cada gesto e cada descoberta compõem o percurso formativo vivido em 2025.

Entre o aroma do café da manhã e os cantos preparados com cuidado, as crianças escolhem: sentar e conversar, saborear o alimento ou brincar mais um pouco antes de começar o dia. É desse cotidiano sensível, atento e respeitoso das escolas de Educação Infantil que nasce a mostra “Travessias”.

Realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Departamento de Educação Infantil e do Ciempi, a mostra está distribuída pelos diferentes ambientes e ateliês da unidade, com instalações e materiais produzidos pelas escolas a partir das formações que receberam ao longo do ano.