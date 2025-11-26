A delicadeza que marca o cotidiano das escolas de Educação Infantil de Jundiaí ganhou forma, cor e sentidos na mostra “Travessias”, no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi). A exposição reúne documentações produzidas pelas escolas da rede municipal ao longo do ano, revelando como cada criança, cada gesto e cada descoberta compõem o percurso formativo vivido em 2025.
Entre o aroma do café da manhã e os cantos preparados com cuidado, as crianças escolhem: sentar e conversar, saborear o alimento ou brincar mais um pouco antes de começar o dia. É desse cotidiano sensível, atento e respeitoso das escolas de Educação Infantil que nasce a mostra “Travessias”.
Realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Departamento de Educação Infantil e do Ciempi, a mostra está distribuída pelos diferentes ambientes e ateliês da unidade, com instalações e materiais produzidos pelas escolas a partir das formações que receberam ao longo do ano.
De acordo com Maria Claudia Schioser, coordenadora do Ciempi, o objetivo foi comunicar o percurso vivido pelas equipes. “A Mostra Travessias comunica todo o percurso formativo da Educação Infantil em 2025. As escolas trouxeram registros de como transpor para o cotidiano aquilo que foi estudado nas formações. Realizamos uma vivência sobre memórias e as obras expostas nasceram desse processo”, explicou.
As instalações incluem elementos do Projeto Origem, materiais utilizados na vivência e documentações que apresentam o conceito central da mostra: o caminho que cada criança percorre, acompanhado pela escuta sensível dos educadores.
A supervisora do Infantil I, Patrícia Lopes, destaca que a mostra evidencia o impacto direto das formações no cotidiano das escolas. “O objetivo foi mostrar o percurso formativo vivido por Infantil I e Infantil II. Trabalhamos estudos da abordagem Pikler, abordagens participativas e, no Infantil II, o instrumento avaliativo articulado ao currículo de Jundiaí. Tudo isso chegou às equipes gestoras, que levaram os estudos para dentro das escolas. O que vemos aqui é o resultado desse movimento”, explicou.
Para Patrícia, os impactos chegam às crianças de maneira concreta. “A formação precisa garantir o bem-estar da criança, um cuidado mais afetuoso, respeitoso, atento à alimentação, ao sono, ao espaço e às relações. Queremos que a criança se aproprie dos ambientes, que eles sejam lugares de troca, experiência e aprendizado sensível”, concluiu.
A secretária de Educação, Priscila Costa, reforça que todas as escolas de Educação Infantil da rede municipal participam da mostra. “É uma alegria imensa ver esse trabalho finalizado. Aqui está o resultado de um ano de formação, de qualificação da nossa prática pedagógica. Pensamos profundamente em quais formações oferecer para que cada escola avance mais um passo, e ver esse movimento documentado é um presente”, afirmou.
A mostra “Travessias” permanece aberta no Ciempi até 10 de dezembro, com entrada gratuita.