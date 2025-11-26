A Prefeitura de Jundiaí ampliará de sete para oito as equipes responsáveis pelas abordagens sociais a pessoas em situação de vulnerabilidade. A medida passa a valer no primeiro semestre de 2026. De janeiro a outubro de 2025, o serviço registrou 6.271 abordagens, e a ampliação deve elevar esse número entre 15% e 20% em 2026. O Jornal de Jundiaí questionou a quantidade de abordagens realizadas no mesmo período do ano passado, para efeitos comparativos, mas a Prefeitura não respondeu ao questionamento.

Com a ampliação, uma das equipes será destinada prioritariamente ao Centro e Centro Expandido, enquanto as demais continuam atuando em todas as regiões sob coordenação da Vigilância Socioassistencial. Atualmente, cada equipe é composta por três profissionais, sendo um motorista e dois orientadores sociais, que realizam busca ativa, escuta qualificada, criação de vínculos e encaminhamentos para serviços públicos.

Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, a situação de rua resulta de fatores diversos, como saúde mental, dependência química, perda de vínculos familiares, ausência de moradia digna, além de fatores econômicos e sociais. Ela explica que o trabalho inclui a escuta qualificada, construção de vínculos, orientação sobre os equipamentos públicos e encaminhamentos para a Saúde, sobretudo para o CAPS AD, com o objetivo de buscar a reinserção social e econômica da pessoa.