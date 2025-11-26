O Maxi Shopping Jundiaí participa mais uma vez da Black Friday, ação promocional realizada mundialmente no dia 28 de novembro, marcada por grandes ofertas que incentivam o início das compras de Natal. Neste ano, a data foi integrada à Campanha de Natal do empreendimento, ampliando as vantagens para os consumidores.
A cada R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, o cliente recebe 1 número da sorte para concorrer ao sorteio de 2 Volkswagen Tera TSI. Além disso, leva para casa um Chocottone Casa Bauducco Gotas de Chocolate (450 g), como parte do compre e ganhe.
Durante os dias 28, 29 e 30 de novembro, período oficial da Black Friday no Maxi, o benefício é ainda maior: cada R$ 500 em compras dá direito a 2 números da sorte adicionais, aumentando significativamente as chances de ganhar um dos veículos.
A Black Friday é tradicionalmente aguardada por consumidores que buscam preços atrativos e condições especiais. Atento a esse movimento, o Maxi Shopping informa que suas lojas estão preparadas para oferecer descontos reais, variedade de produtos e facilidades de pagamento em diversos segmentos. Uma oportunidade imperdível tanto para antecipar as compras de fim de ano quanto para aproveitar vantagens exclusivas.